В Харькове начал работу Uber

MIGnews.com.ua

В четверг, 20 апреля, в Харькове начал работу международный сервис такси Uber, сообщает Интерфакс-Украина .

По данным источника, подача автомобиля в Харькове обойдется в 17 гривен, а каждый километр пути - всего 4 грн. Минимальная стоимость поездки составит 25 гривен.

Стоит отметить, что за поездку в такси Uber можно будет заплатить и наличными, и картой.

Кроме этого, международный сервис Uber работает еще в четырех украинских городах: в Киеве, Одессе, Львове и Днепре.