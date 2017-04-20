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В Харькове начал работу Uber
20.04.2017 13:24

В Харькове начал работу Uber

В четверг, 20 апреля, в Харькове начал работу международный сервис такси Uber, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным источника, подача автомобиля в Харькове обойдется в 17 гривен, а каждый километр пути - всего 4 грн. Минимальная стоимость поездки составит 25 гривен.

Стоит отметить, что за поездку в такси Uber можно будет заплатить и наличными, и картой.

Кроме этого, международный сервис Uber работает еще в четырех украинских городах: в Киеве, Одессе, Львове и Днепре.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, в Италии суд запретил использование сервиса Uber, аргументировав это тем, что легальным службам такси приходится сталкиваться с проблемой недобросовестной конкуренции. Представители Uber заявили, что их шокировало подобное решение, и они планируют немедленно его обжаловать.

Теги материала: Uber, Такси, сервис, Харьков
Новости СМИ2
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