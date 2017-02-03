В центре Харькова установят памятник в виде ангела, вместо Ленина

MIGnews.com.ua

В пятницу, 3 февраля, в Харькове были подведены итоги блиц-конкурса на лучший эскизный проект памятного знака, который разместят на площади Свободы. Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского городского совета.

Заседание жюри проходило в Доме архитектора, членами жюри стали представители Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов, Союза фотохудожников, ведущих профильных вузов Харькова, заслуженные строители Украины и почетные граждане Харькова.

После обсуждения представленных проектов 10 из 12 членов жюри выбрали памятный знак в виде ангела на стеле сверху, которого окружали бы четыре фигуры колоритных исторических личностей снизу. Помимо этого, члены жюри согласились предложить автору эскиза, вместо фигуры ангела, установить фигуру раннехристианского подвижника Антония Великого, который является покровителем Харьковского национального университета имени Василия Каразина.

В конкурсе принимали участие 29 эскизных проектов, авторами некоторых из них выступили граждане Соединенных Штатов Америки и Италии.