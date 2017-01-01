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Задержанный боевик рассказал секретные данные о ночных обстрелах украинских ВСУ
01.01.2017 16:27

Задержанный боевик рассказал секретные данные о ночных обстрелах украинских ВСУ

В воскресенье, 1 января, на брифинге представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, в Донецкой области полицейские задержали 23-летнего боевика-танкиста, который рассказал о ночных обстрелах украинских позиций, а также о поставках тяжелого вооружения из России и кадровых российских офицеров, передает Укринформ.

"Вчера на Донетчине полицейские задержали боевика-танкиста. 23-летний мужчина вступил в ряды российских оккупационных войск в июня 2015 года из-за безденежья. Он находился в так называемой 5-й бригаде, также это подразделение боевиков известный как" Оплот ", и стоил на блокпосту, который был оснащен боевиками на выезде из Донецка ", - поделился информацией Мотузяник.

После пяти месяцев такой работы житель Донецка решил уволиться. В июне 2016 году мужчину "мобилизовали" и он оказался в танковом подразделении боевиков с местом дислокации между Горловкой и Донецком.

"Сейчас боевик сотрудничает со следствием и рассказывает много интересных подробностей, в частности о ночных минометных и танковых обстрелах боевиками украинских позиций, городов и сел, поставках тяжелого вооружения из России, кадровых российских офицеров, составляющих костяк российских оккупационных войск", - сообщил представитель МОУ с по вопросам АТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки один украниский военный получил ранение, обошлось без погибших.

Теги материала: ДНР, боевик, информация, задержание
Новости СМИ2
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