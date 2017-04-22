Донецкая фильтровальная станция заработала, однако Авдеевка все еще без света

MIGnews.com.ua

Донецкая фильтровальная станция восстановила свою работу, однако Авдеевка все еще обесточена, говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра координации и контроля (СЦКК) в социальной сети Facebook.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что восстановление электроснабжения Авдеевки невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований.

Для восстановления подачи электричества в жилые кварталы города дежурная служба ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" переподключила систему энергообеспечения на резервные фазы, что привело к перебоям в работе Донецкой фильтровальной станции и постоянному отключению электропитания в Авдеевке.

"Руководством Вооруженных сил Украины и военно-гражданской администрацией были безотлагательно приняты исчерпывающие меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ. По состоянию на 10:00 21 апреля такие гарантии с украинской стороны были предоставлены. Однако, начиная с 21 апреля и по настоящее время, такие работы не могли быть осуществлены в связи с отсутствием аналогичных гарантий со стороны НЗФ ОРДО", - сообщает Украинская сторона СЦКК.

В штабе АТО также подметили, что, согласно полученным от российской стороны СЦКК данным, гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ со стороны боевиков в лучшем случае будут предоставлены только 24 апреля.

На данный момент Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.