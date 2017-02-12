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Жебривский: В Авдеевке восстановили уже 149 домов
12.02.2017 11:51

Жебривский: В Авдеевке восстановили уже 149 домов

Около 150 домов пострадавших от обстрелов боевиков в Авдеевке были восстановлены ремонтными бригадами, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в социальной сети Facebook.

Также еще планируется восстановить более 800 объектов.

"По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои дома сами, но мы предоставляем им строительные материалы. В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии", - говорится в сообщении.

Жебривский также рассказал, что в воскресенье вернется первая группа из 23 местных жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков.

Для координации усилий и более быстрого принятия решений в Авдеевке продолжает работать группа работников областной военно-гражданской администрации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 12 февраля, эвакуированные жители Авдеевки начнут возвращаться в город

Теги материала: Авдеевка, дом, восстановительные работы, Павел Жебривский
Новости СМИ2
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