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Недалеко от Мариуполя на мине подорвался юноша
09.02.2017 21:41

Недалеко от Мариуполя на мине подорвался юноша

Под Мариуполем на трассе между поселками Павлополь и Чермалик подорвался 23-летний парень, сообщает Нацполиция Донецкой области.

"В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей", - говорится в сообщении.

Медицинские работники уточнили, что мужчина получил ранение около 13.00 и сейчас находится на операции. Также уточняется, что это первый случай в этом году.

В районе Авдеевки в результате обстрела со стороны боевиков также получил ранения местный житель.

"Пострадали ул. Соборная и Тургенева. Осколочное ранение получил мужчина 1967 года. В момент обстрела мужчина находился в собственном дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки был госпитализирован в городскую больницу", - уточняют в Нацполиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Запорожье во дворе многоэтажного жилого дома представители правоохранительных органов обнаружили гранату.

Теги материала: Мариуполь, мина, подрыв, парень
Новости СМИ2
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