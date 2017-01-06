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Штаб АТО: один боец ВСУ ранен, огонь оккупантов не стихает
06.01.2017 07:17

Штаб АТО: один боец ВСУ ранен, огонь оккупантов не стихает

Российско-оккупационные войска не прекращают обстреливать позиций ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции по всем направлениям, один украинский военнослужащий ранен. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, на Луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем боевики вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов обстреливали Талаковку и Станицу Луганскую, по Новотроицкому работал снайпер.

Марьинку на Мариупольском направлении обстреляли из минометов. По Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому били гранатометов и стрелкового оружия. По Старогнатовке огонь вела БМП оккупантов.

На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска стреляли по позициям ВСУ в районе Троицкого, из 82-миллиметровых минометов били по Авдеевке. По Луганскому и Авдеевке вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

В общем за сутки 5 января зафиксировали 32 обстрела.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, координатор ОБСЕ публично передал инженерному подразделению ВСУ информационные баннеры о минной опасности.

Теги материала: АТО, сводка, обстрел боевики
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