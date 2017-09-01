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В Харькове ночью произошла стрельба
01.09.2017 08:46

В Харькове ночью произошла стрельба  Видеорепортаж

В пятницу, 1 сентября, в Харькове возле завода произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

По данным источника, у завода произошел конфликт между двумя группами людей общим количеством более 20 человек.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников в конфликта к любым организаций пока не установлена. Во время конфликта были применены травматическое и огнестрельное оружие. Один человек с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии госпитализирован.

Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. По факту открыто расследование по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 26 августа, в Ивано-Франковске между компаниями молодых людей началась перестрелка. Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство и по факту произошедшего начато уголовное производство. На данный момент выясняются все детали происшествия. 

Теги материала: стрельба, Харьков, полиция
Новости СМИ2
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