В Харькове ночью произошла стрельба

MIGnews.com.ua

В пятницу, 1 сентября, в Харькове возле завода произошла стрельба. Об этом сообщает полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

По данным источника, у завода произошел конфликт между двумя группами людей общим количеством более 20 человек.

По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников в конфликта к любым организаций пока не установлена. Во время конфликта были применены травматическое и огнестрельное оружие. Один человек с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии госпитализирован.

Проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. По факту открыто расследование по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).