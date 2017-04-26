СБУ в Кировоградской области разоблачила группировку наркоторговцев

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 25 апреля, в Кировоградской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила группу лиц, которые организовали производство и сбыт особо опасных наркотиков с месячным оборотом в 300 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте .

По словам сотрудников СБУ, правоохранители на протяжении длительного времени документировали преступную деятельность членов группировки.

Стоит отметить, что во время обыска у злоумышленников изъяли большое количество наличных, почти килограмм маковой соломки и экстракт опия.

Все участники группировки подозреваются по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

По факту ведется следствие.