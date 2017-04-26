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СБУ в Кировоградской области разоблачила группировку наркоторговцев
26.04.2017 09:30

СБУ в Кировоградской области разоблачила группировку наркоторговцев  Фоторепортаж

В воскресенье, 25 апреля, в Кировоградской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачила группу лиц, которые организовали производство и сбыт особо опасных наркотиков с месячным оборотом в 300 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

По словам сотрудников СБУ, правоохранители на протяжении длительного времени документировали преступную деятельность членов группировки.

Стоит отметить, что во время обыска у злоумышленников изъяли большое количество наличных, почти килограмм маковой соломки и экстракт опия.

Все участники группировки  подозреваются  по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

По факту ведется следствие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 4 апреля, в Стамбуле в международном аэропорту имени Ататюрка задержали гражданина Украины, который прибыл из бразильского города Сан-Паулу с 82 капсулами кокаина.

Теги материала: наркотики, Кировоград, СБУ, прокуратура, задеражание, ФОТО
Новости СМИ2
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