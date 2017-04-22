СБУ задержала на крупной взятке следователя из Нацполиции

MIGnews.com.ua

В субботу, 22 апреля, во львовской области задержали на взятке следователя одного из отделов Национальной полиции, сообщает УНН .

Стоит отметить, что коррупционера задержали СБУ и прокуратура, объединив усилия.

По данным источника, следователь требовал от местного жителя 54 тысячи гривен, при содействии минимизации размера наказания за ряд краж.

"Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - сообщили в СБУ.

Кроме этого, по данному факту начато уголовное производство. Задержанному светит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.