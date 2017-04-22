СБУ задержала на крупной взятке следователя из Нацполиции

В субботу, 22 апреля, во львовской области задержали на взятке следователя одного из отделов Национальной полиции, сообщает УНН.
Стоит отметить, что коррупционера задержали СБУ и прокуратура, объединив усилия.
По данным источника, следователь требовал от местного жителя 54 тысячи гривен, при содействии минимизации размера наказания за ряд краж.
"Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - сообщили в СБУ.
Кроме этого, по данному факту начато уголовное производство. Задержанному светит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины, Департаментом защиты экономики и Внутренней безопасности Нацполиции задокументировали факт вымогательства 120 тысяч долларов начальником одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции.