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СБУ задержала на крупной взятке следователя из Нацполиции
22.04.2017 14:59

СБУ задержала на крупной взятке следователя из Нацполиции

В субботу, 22 апреля, во львовской области задержали на взятке следователя одного из отделов Национальной полиции, сообщает УНН.

Стоит отметить, что коррупционера задержали СБУ и прокуратура, объединив усилия.

По данным источника, следователь требовал от местного жителя 54 тысячи гривен, при содействии минимизации размера наказания за ряд краж.

"Сотрудники спецслужбы задержали полицейского-взяточника во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - сообщили в СБУ.

Кроме этого, по данному факту начато уголовное производство. Задержанному светит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Генпрокуратуры совместно со Службой безопасности Украины, Департаментом защиты экономики и Внутренней безопасности Нацполиции задокументировали факт вымогательства 120 тысяч долларов начальником одного из отделов структурного подразделения Национальной полиции.

Теги материала: взятка, дело о коррупции, Львовская область, прокуратура, СБУ
Новости СМИ2
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