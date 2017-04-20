В Стамбуле задержали украинца с 83 капсулами кокаина в желудке

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Во вторник, 4 апреля, в Стамбуле в международном аэропорту имени Ататюрка задержали гражданина Украины Виктора Шупляка, который прибыл из бразильского города Сан-Паулу с 82 капсулами кокаина, сообщает Интерфакс-Украина .

Полицейские заметили украинца с покрасневшими глазами. Также он необычно себя вел, сильно потел и был задержан. Виктора Шупляка доставили в больницу и врачи извлекли из его желудка 82 капсулы с кокаином весом 728 граммов.

Стоит отметить, что еще 18 капсул нашли в сумке украинского наркокурьера. Всего у Шупляка были изъяты 100 капсул общим весом 940 граммов. Задержанный заявил, что сожалеет о содеянном.

По словам правонарушителя, за транспортировку товара ему пообещали 3 тысячи долларов, и он никогда ранее не употреблял наркотики.