ФСБ: заказчик теракта в метро Петербурга установлен

MIGnews.com.ua

В понедельник, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании организатора теракта в метро Петербурга, сообщает Дождь .

Стоит отметить, что подозреваемый заказчик теракта в метро Петербурга свою вину полностью признал. Им оказался Аброр Азимов 1990 года рождения. Также задержали и его старшего брата, Акрама Азимова 1988 года рождения.

По данным ФСБ, старший Азимов был пособником при переправке денег для подготовки теракта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга . Он скрывался в Одинцовском районе Московской области.