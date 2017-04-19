В США мужчина со словами "Аллах Акбар" убил трех человек

В среду, 19 апреля, американской полиции удалось задержать вооруженного боевика по прозвищу Черный Иисус, сообщает РБК-Украина.
Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Фресно, штат Калифорния.
Подозреваемый 39-летний Али Кари Мухаммад убил трех человек и еще одного ранил. Он также разыскивался в связи со стрельбой в безоружного охранника мотеля. Мухаммад выстрелил не менее 16 раз. Перед арестом выкрикивал "Аллах Акбар".
Кроме этого стало известно, что мотивом его действий является ярая ненависть к представителям белой расы, о чем он не раз заявлял в соцсетях.
Как сообщал MIGnews.com.ua, подозреваемый в нападениях в Далласе, был убит во время штурма полицией здания, где он прятался. До этого он заявил переговорщику, что расстроен действиями полиции в отношении чернокожих и хочет убивать белых полицейских.