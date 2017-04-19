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В США мужчина со словами "Аллах Акбар" убил трех человек
19.04.2017 09:58

В США мужчина со словами "Аллах Акбар" убил трех человек  Фоторепортаж

В среду, 19 апреля, американской полиции удалось задержать вооруженного боевика по прозвищу Черный Иисус, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что инцидент произошел в городе Фресно, штат Калифорния.

Подозреваемый 39-летний Али Кари Мухаммад убил трех человек и еще одного ранил. Он также разыскивался в связи со стрельбой в безоружного охранника мотеля. Мухаммад выстрелил не менее 16 раз. Перед арестом выкрикивал "Аллах Акбар".

Кроме этого стало известно, что мотивом его действий является ярая ненависть к представителям белой расы, о чем он не раз заявлял в соцсетях.

Как сообщал MIGnews.com.ua, подозреваемый в нападениях в Далласе, был убит во время штурма полицией здания, где он прятался. До этого он заявил переговорщику, что расстроен действиями полиции в отношении чернокожих и хочет убивать белых полицейских.

Теги материала: ФОТО, Полиция, США, задержание, расизм, убийство
Новости СМИ2
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