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Владельцы киевского банка присвоили более 100 млн грн
07.02.2017 21:03

Владельцы киевского банка присвоили более 100 млн грн

Во вторник, 7 февраля, правоохранители совместно с прокуратурой и СБУ разоблачили механизм разворовывания владельцами одного киевского банка на сумму свыше ста миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Одно киевское финучреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривен в 2014 году. Полиция установила, что получение этой суммы один из владельцев банка совместно с руководством начали выводить деньги в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов банка", - сообщают в СБУ.

Стоит отметить, что финансисты присвоили сумму почты в 108 миллионов гривен.

По факту открыто уголовное производство, открыто по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, должность нового главы Национальной полиции Украины займет руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев.

Теги материала: деньги, банк, криминал, Национальная полиция, СБУ, Прокуратура
Новости СМИ2
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