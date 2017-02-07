Владельцы киевского банка присвоили более 100 млн грн

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, правоохранители совместно с прокуратурой и СБУ разоблачили механизм разворовывания владельцами одного киевского банка на сумму свыше ста миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Одно киевское финучреждение получило от НБУ сто двадцать миллионов гривен в 2014 году. Полиция установила, что получение этой суммы один из владельцев банка совместно с руководством начали выводить деньги в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов банка", - сообщают в СБУ.

Стоит отметить, что финансисты присвоили сумму почты в 108 миллионов гривен.

По факту открыто уголовное производство, открыто по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.