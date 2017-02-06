В Николаеве задержали группу рэкетиров: изъяты оружие и наркотики

В воскресенье, 4 февраля, в Николаеве правоохранители и СБУ задержали четырех рэкетиров, которые постоянно требовали деньги с местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники действовали по заранее продуманной схеме. Часть рэкетиров провоцировали бытовые конфликты и угрожали физической расправой. Отделаться от них можно было только солидными суммами денег.
Стоит отметить, что оперативники СБУ задержали преступников в предместье Николаева во время получения 10 тысяч гривен.
Кроме этого у задержанных во время обысков по месту их жительства были найдены две единицы стрелкового оружия с патронами, граната РГД-5, дымовые шашки, много ювелирных изделий и наркотики.
По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
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