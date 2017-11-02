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Полиция обнаружила под Черновцами десятки угнанных из ЕС мотоциклов
02.11.2017 21:13

Полиция обнаружила под Черновцами десятки угнанных из ЕС мотоциклов  Фоторепортаж

В четверг, 2 ноября, в Черновицкой области полиция обнаружила  25 дорогих мотоциклов, которые в Евросоюзе числились угнанными. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Стоит отметить, что байки были найдены в частном дворе в поселке Красноельск.

По данным источника, среди найденного были Harley-Davidson, спортивные модели BMW, Suzuki и KTM, а также водный мотоцикл и квадрацикл. Стоимость некоторых моделей достигает нескольких десятков тысяч долларов. У владельца гаража не было регистрационных документов на транспорт и правоохранители изъяли транспорт.

Позже выяснилось, что эти мотоциклы были похищены в в странах ЕС и на данный момент находятся в международном розыске.

Кроме этого, по факту полицией открыто уголовное дело.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на четверг, 6 июля, в Киеве в Подольском районе внедорожник Range Rover, находящийся в угоне, несколько раз протаранил автомобиль патрульной полиции и скрылся с места происшествия.

 

Теги материала: мотоциклы, угон, полиция, изьятие, ФОТО
Новости СМИ2
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