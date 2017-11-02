Президент Словакии устроил ДТП на своем лимузине

В четверг, 2 ноября, появилась информация о том, что президент Словакии Андрей Киска попал в ДТП на своем лимузине, сообщает Страна.
Стоит отметить, что ДТП произошло на северо-западе страны еще 31 октября. Лимузин направлялся из Братиславы в город Попрад и столкнулся с другой машиной.
По данным источника, в столкновении президент не пострадал, он доехал до места назначения на машине полиции.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Харькове скончалась еще одна пострадавшая в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 октября.