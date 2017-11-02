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Президент Словакии устроил ДТП на своем лимузине
02.11.2017 19:25

Президент Словакии устроил ДТП на своем лимузине

В четверг, 2 ноября, появилась информация о том, что президент Словакии Андрей Киска попал в ДТП на своем лимузине, сообщает Страна.

Стоит отметить, что ДТП произошло на северо-западе страны еще 31 октября. Лимузин направлялся из Братиславы в город Попрад и столкнулся с другой машиной.

По данным источника, в столкновении президент не пострадал, он доехал до места назначения на машине полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Харькове скончалась еще одна пострадавшая в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 октября.

Теги материала: президент, Словакия, ДТП
Новости СМИ2
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