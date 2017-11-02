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Штаб АТО: Боевики применили у Старогнатовки 120-мм минометы
02.11.2017 18:57

Штаб АТО: Боевики применили у Старогнатовки 120-мм минометы

Четыре нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на Донбассе по состоянию на 18:00 четверга, 2 ноября. Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

Вблизи Крымского противник дважды обстрелял позиции сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Это же оружие боевики применили во время обстрела защитников Каменки. Украинские военные жестко ответили врагу с пехотного вооружения. В результате этого противостояния был ранен один боец, - говорится в сообщени.

Стоит отметить, что в настоящее время пострадавший военный находится в удовлетворительном состоянии в военно-медицинском учреждении.

На приморском направлении боевики обстреляли Старогнатовку из 120-мм минометов, - отметили в штабе. - С начала суток боевики четыре раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины трижды применяли оружие на поражение противника.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины значительно возросло количество преступлений.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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