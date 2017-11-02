Штаб АТО: Боевики применили у Старогнатовки 120-мм минометы

MIGnews.com.ua

Четыре нарушения режима прекращения огня были зафиксированы на Донбассе по состоянию на 18:00 четверга, 2 ноября. Об этом сообщает пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

Вблизи Крымского противник дважды обстрелял позиции сил АТО из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Это же оружие боевики применили во время обстрела защитников Каменки. Украинские военные жестко ответили врагу с пехотного вооружения. В результате этого противостояния был ранен один боец, - говорится в сообщени.

Стоит отметить, что в настоящее время пострадавший военный находится в удовлетворительном состоянии в военно-медицинском учреждении.

На приморском направлении боевики обстреляли Старогнатовку из 120-мм минометов, - отметили в штабе. - С начала суток боевики четыре раза нарушили перемирие. Вооруженные силы Украины трижды применяли оружие на поражение противника.