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В Днепре из окна 10-того этажа выпала пятилетняя девочка
02.11.2017 18:56

В Днепре из окна 10-того этажа выпала пятилетняя девочка

В четверг, 2 ноября, в Днепре из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже, выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что инцидент произошел в Днепре по улице Паникахи.

По данным источника, на момент падения ребенок находился в квартире вместе со взрослыми.

Кроме этого, по факту инцидента в ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 о несчастном случае.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Тернопольской области под колесами грузового автомобиля марки ГАЗ-3307 скончался десятилетний ребенок, ехавший на велосипеде. В полиции отметили, что мальчик, выехав с собственного двора, ударился о правый бок автомобиля  и упал под правое заднее колесо молоковоза.

Теги материала: падение, Ребенок, Днепропетровск
Новости СМИ2
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