В Днепре из окна 10-того этажа выпала пятилетняя девочка

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, в Днепре из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже, выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что инцидент произошел в Днепре по улице Паникахи.

По данным источника, на момент падения ребенок находился в квартире вместе со взрослыми.

Кроме этого, по факту инцидента в ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 о несчастном случае.