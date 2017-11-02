В Днепре из окна 10-того этажа выпала пятилетняя девочка

В четверг, 2 ноября, в Днепре из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже, выпала пятилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Стоит отметить, что инцидент произошел в Днепре по улице Паникахи.
По данным источника, на момент падения ребенок находился в квартире вместе со взрослыми.
Кроме этого, по факту инцидента в ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 о несчастном случае.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в Тернопольской области под колесами грузового автомобиля марки ГАЗ-3307 скончался десятилетний ребенок, ехавший на велосипеде. В полиции отметили, что мальчик, выехав с собственного двора, ударился о правый бок автомобиля и упал под правое заднее колесо молоковоза.