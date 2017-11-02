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В Польше убили украинца: полиция задержала подозреваемых
02.11.2017 17:45

В Польше убили украинца: полиция задержала подозреваемых

Гражданин Украины был убит в польском Гданьске в среду вечером, 1 ноября, сообщает tvn24.

По полученным данным, мужчине нанесли четыре ножевых ранения в область живота. Инцидент произошел во время спора, когда несколько мужчин спускались с противоразливного вала на окраинах Гданьска. Один Один из мужчин вытащил нож и нанес четыре удара область живот одному из двух своих спутников, после чего убежал.

Медики реанимировать пострадавшего, однако в конце концов он умер.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов Польши уже задержали подозреваемых в убийстве - это четыре украинца в возрасте от 25-ти до 40 лет. В настоящее время продолжается следствие, обвинения задержанным еще не предъявили.

"Не исключается, что будут очередные задержания, поскольку полицейские все время работают над этим делом",- рассказала представитель полиции Гданьска Карина Каминская и добавила, что погибшему было 49 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в польском городе Свидница злоумышленники избили 34-летнего жителя Украины.

Теги материала: Польша, украинец, убийство, задержание
Новости СМИ2
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