В Польше убили украинца: полиция задержала подозреваемых

MIGnews.com.ua

Гражданин Украины был убит в польском Гданьске в среду вечером, 1 ноября, сообщает tvn24 .

По полученным данным, мужчине нанесли четыре ножевых ранения в область живота. Инцидент произошел во время спора, когда несколько мужчин спускались с противоразливного вала на окраинах Гданьска. Один Один из мужчин вытащил нож и нанес четыре удара область живот одному из двух своих спутников, после чего убежал.

Медики реанимировать пострадавшего, однако в конце концов он умер.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов Польши уже задержали подозреваемых в убийстве - это четыре украинца в возрасте от 25-ти до 40 лет. В настоящее время продолжается следствие, обвинения задержанным еще не предъявили.

"Не исключается, что будут очередные задержания, поскольку полицейские все время работают над этим делом",- рассказала представитель полиции Гданьска Карина Каминская и добавила, что погибшему было 49 лет.