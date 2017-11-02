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Массовое отравление дошкольников произошло в Харьковской области
02.11.2017 17:40

Массовое отравление дошкольников произошло в Харьковской области

В период с 31 октября 2017 года по 1 ноября 2017 года в Харьковской области в результате массового отравления,  девять детей попали в больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Стоит отметить, что четверым  малышам медики поставили предварительный диагноз - гастроэнтероколит. Диагноз еще для пятерых пострадавших детей устанавливается.

По данным источника, сейчас состояние больных дошкольников оценивают как удовлетворительное. Проводятся следственные действия, экспертизы и проверки.

Кроме этого, по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением (ч. 1 ст. 325 УК Украины) прокуратура открыла уголовное производство.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детском саду "Ласточка". По состоянию на 24 октября из-за отравления были госпитализированы 13 человек. Специалисты пытаются установить источник возбудителя инфекции.

Теги материала: Дети, отравление, госпитализация, Харьковская область
Новости СМИ2
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