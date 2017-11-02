Массовое отравление дошкольников произошло в Харьковской области

MIGnews.com.ua

В период с 31 октября 2017 года по 1 ноября 2017 года в Харьковской области в результате массового отравления, девять детей попали в больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

Стоит отметить, что четверым малышам медики поставили предварительный диагноз - гастроэнтероколит. Диагноз еще для пятерых пострадавших детей устанавливается.

По данным источника, сейчас состояние больных дошкольников оценивают как удовлетворительное. Проводятся следственные действия, экспертизы и проверки.

Кроме этого, по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением (ч. 1 ст. 325 УК Украины) прокуратура открыла уголовное производство.