В Киеве зарегистрирован новый случай заболевания ботулизмом

MIGnews.com.ua

В среду, 1 ноября, в Киеве зафиксировали новый случай заболевания ботулизмом. Соответствующее заявление сделали в управлении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

По полученным данным, пострадавший мужчина вместе с супругой употребляли в пищу вяленую рыбу, которую они приобрели в одном из магазинов в Киевской области.

Стоит отметить, что мужчину доставили в в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы №3. Однако пациент остался без вакцины, поскольку в медучреждении нет противоботулинической сыворотки.