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Лысенко: На Донбассе возросло число преступлений
02.11.2017 15:52

Лысенко: На Донбассе возросло число преступлений

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины значительно возросло количество преступлений. Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки.

"На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдается обострение общественно-политической обстановки в результате резкого увеличения количества преступлений и противоправных действий, совершенных российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

по словам спикера Минобороны, накануне в Донецке состоялось заседание, на котором присутствовали представители командования оккупационных войск и руководства "органов местной власти" в связи с ростом правонарушений с участием российских военнослужащих. В частности, заместитель командира одной из "воинских частей", управляя автомобилем, сбил мирного жителя, который получил серьезные травмы. Кроме того, еще один боевик в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти жену во время бытовой ссоры.

Помимо этого идет расследование убийства "офицера" в так называемой ЛНР.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину во время закладки взрывчатки.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, преступления, Андрей Лысенко, разведка
Новости СМИ2
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