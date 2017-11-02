В Житомирской области у мужчины изъяли арсенал оружия

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, в Житомирской области полиция изъяла у местного жителя арсенал оружия. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области на своей странице в Facebook.

По данным источника, у 41-летнего жителя города Овруч во время обыска полиция и кинолог-пограничник со служебной собакой обнаружили две гранаты РГД-5, 35 патронов к автомату Калашникова.

Стоит отметить, что мужчина некоторое время находился в зоне проведения АТО. Кроме этого, на данный момент правоохранители выясняют происхождение оружия в рамках досудебного расследования.