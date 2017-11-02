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В Житомирской области у мужчины изъяли арсенал оружия
02.11.2017 15:23

В Житомирской области у мужчины изъяли арсенал оружия  Фоторепортаж

В четверг, 2 ноября, в Житомирской области полиция изъяла у местного жителя арсенал оружия. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области на своей странице в Facebook.

По данным источника, у 41-летнего жителя города Овруч во время обыска полиция и кинолог-пограничник со служебной собакой обнаружили две гранаты РГД-5, 35 патронов к автомату Калашникова.

Стоит отметить, что мужчина некоторое время находился в зоне проведения АТО. Кроме этого, на данный момент правоохранители выясняют происхождение оружия в рамках досудебного расследования.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия. Злоумышленник через интернет находил покупателей и отправлял им оружие по почте после получения полной предоплаты.

Теги материала: полиция, изьятие, оружие, ФОТО
Новости СМИ2
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