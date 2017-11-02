Сотрудник украинского Интерпола похитил человека и украл более 100 тысяч гривен

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили преступную группу похитителей, в состав которой входил сотрудник Украинского бюро Интерпола и Европола. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По полученным данным, в марте текущего года сотрудник Укрбюро и его сообщник похитили жителя Киева. Они заковали мужчину в наручники, избили и на машине вывезли в лес. Затем они заставили его отдать все деньги и скрылись с места преступления.

"Не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тысяч гривен. Еще 24 тысяч гривен преступники сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места совершения преступления. Нападающими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола в Киеве и его 28-летний сообщник", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что злоумышленников уже уведомили о подозрении в похищении и грабеже. Одному из них Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.