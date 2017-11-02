В Германии возле супермаркета произошла стрельба: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В немецком Бремене неизвестный открыл стрельбу возле супермаркета, пишет Der Spiegel .

"Неизвестный открыл стрельбу перед супермаркетом в Бремене. В результате инцидента мужчина получил серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут его.

Очевидцы утверждают, что слышали несколько выстрелов. Пока что доказательств того, что население района инцидента подвержено риску, нет.