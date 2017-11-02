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В Германии возле супермаркета произошла стрельба: есть пострадавшие
02.11.2017 13:47

В Германии возле супермаркета произошла стрельба: есть пострадавшие

В немецком Бремене неизвестный открыл стрельбу возле супермаркета, пишет Der Spiegel.

"Неизвестный открыл стрельбу перед супермаркетом в Бремене. В результате инцидента мужчина получил серьезные ранения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут его.

Очевидцы утверждают, что слышали несколько выстрелов. Пока что доказательств того, что население района инцидента подвержено риску, нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в американском городе Торнтон (штат Колорадо) неизвестный устроил стрельбу около универмага сети Walmart, трое человек погибло.

Теги материала: Германия, стрельба, пострадавший, злоумышленник
Новости СМИ2
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