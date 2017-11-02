В Киеве главу управления Госавиаслужбы задержали на взятке

MIGnews.com.ua

Глава одного из управлений Государственной авиационной службы Украины попался на взятке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В четверг, 2 ноября 2017 года, следователи прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками Главного управления КЗЭ СБ Украины разоблачили руководителя одного из управлений Госавиаслужбы, который требовал 7 тысяч долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Взамен чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.

Стоит отметить. что задержание провели после получения второй части суммы, а именно 3 тысяч долларов.

В настоящее время в помещении Государственной авиационной службы Украины и по месту жительства фигуранта проходят обыски.