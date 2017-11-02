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В Киеве главу управления Госавиаслужбы задержали на взятке
02.11.2017 12:59

В Киеве главу управления Госавиаслужбы задержали на взятке

Глава одного из управлений Государственной авиационной службы Украины попался на взятке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"В четверг, 2 ноября 2017 года, следователи прокуратуры города Киева совместно с оперативными работниками Главного управления КЗЭ СБ Украины разоблачили руководителя одного из управлений Госавиаслужбы, который требовал 7 тысяч долларов неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Взамен  чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.

Стоит отметить. что задержание провели после получения второй части суммы, а именно 3 тысяч долларов.

В настоящее время в помещении Государственной авиационной службы Украины и по месту жительства фигуранта проходят обыски.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, главный специалист отдела контроля использования и охраны земель Управления по контролю использования и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области был задержан на взятке в 10 тысяч гривен.

Теги материала: Госавиаслужба, взятка, задержание, прокуратура
Новости СМИ2
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