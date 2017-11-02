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СБУ задержала на Донбассе диверсанта во время установки бомбы
02.11.2017 11:45

СБУ задержала на Донбассе диверсанта во время установки бомбы  Фоторепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области мужчину во время закладки взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По полученным данным, задержанным оказался диверсант так называемой Донецкой народной республики.

"Представители так называемого "министерства госбезопасности" по указанию кураторов из российского Генштаба привлекли жителя Краматорска к совершению террористического акта. С ним провели специальные учения по обращению с взрывными устройствами и соответствующий инструктаж. Диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что работники спецслужбы задокументировали, что диверсант предварительно осматривал территорию объекта. Задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 кг тротила.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Одессе сеть сбыта контрабандного огнестрельного оружия

Теги материала: СБУ, задержание, ДНР, взрывчатка, Донбасс
Новости СМИ2
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