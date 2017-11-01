Прокурор по делу сына Авакова требует 5 млн грн залога и электронный браслет подозреваемому

MIGnews.com.ua

В среду, 1 ноября, сторона обвинения хочет обязать подозреваемого Александра Авакова носить электронный браслет и просит установить размер залога в 5 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

"В собственности Авакова зарегистрировано 2 квартиры: в Харькове и в Киеве (375 кв м). В собственности есть также три машины. Я бы хотел сориентировать суд определить размер залога больше, чем предусмотрено статьей кодекса. Размер ущерба составляет 14 млн гривен.

Размер залога в 5 млн гривен сможет обеспечить возмещение ущерба. Имущественное положение Авакова позволяет. Прошу обязать подозреваемого сообщать о местонахождении, изменение места работы и воздержаться от общения с должностными лицами. Прошу обязать носить Авакова электронный браслет ", - заявил прокурор.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины в рамках так называемого "дела рюкзаков" сообщило о подозрении сыну министра внутренних дел Украины Александру Авакову, бывшему заместителю главы МВД Сергею Чеботарю и представителю фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимиру Литвину.