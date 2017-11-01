В Кропивницком более 10 тыс. квартир остались без отопления

MIGnews.com.ua

В среду, 1 ноября, в Кропивницком из-за аварии без газа остались более десяти тысяч квартир и несколько пригородных поселков, передает ТСН.

Сообщается, что во время земляных работ экскаваторщик зацепил ковшом газопровод, поэтому произошла утечка топлива с опасностью взрыва.

Впрочем, полиция до приезда газовиков оперативно оцепила место повреждения.

На данный момент газопровод уже отремонтировали, но газоснабжение восстановят только, когда специалисты обойдут все квартиры, а это может длиться несколько дней.

"Каждого надо предупредить, каждого надо убедиться, что в него перекрыты все краны на газопроводах вводах, а это очень большой объем работ, так как микрорайон большой", - говорит заместитель главного инженера ОАО "Кировоградгаз" Ирина Бородько.

Жители жалуются, что остались и без тепла, поскольку многие жители Кропивницкого установили в квартирах автономное отопление.