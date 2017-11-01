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Штаб: Боевики обстреляли силы АТО возле Авдеевки из противотанковых гранатометов
01.11.2017 18:30

Штаб: Боевики обстреляли силы АТО возле Авдеевки из противотанковых гранатометов

В среду, 1 ноября, представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТO на своей странице в Facebook.

По данным штаба, наиболее неспокойно было на мариупольском направлении.

"Противник дважды бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО у Талаковки. Это же оружие боевики применили во время обстрела Водяного", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на донецком направлении стреляли из вооружения БПМ и автоматического гранатомета вблизи Луганского.

"Около 16:00 боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки из противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что силы АТО отвечали на каждый вражеский обстрел огнем из пехотного вооружения.

"В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - отметили в пресс-центре.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате подрыва на мине погиб офицер Национальной гвардии Украины Сергей Сиротенко.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы
Новости СМИ2
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