Штаб: Боевики обстреляли силы АТО возле Авдеевки из противотанковых гранатометов

MIGnews.com.ua

В среду, 1 ноября, представители незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТO на своей странице в Facebook.

По данным штаба, наиболее неспокойно было на мариупольском направлении.

"Противник дважды бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО у Талаковки. Это же оружие боевики применили во время обстрела Водяного", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на донецком направлении стреляли из вооружения БПМ и автоматического гранатомета вблизи Луганского.

"Около 16:00 боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки из противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что силы АТО отвечали на каждый вражеский обстрел огнем из пехотного вооружения.

"В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - отметили в пресс-центре.