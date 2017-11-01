Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
На Донбассе погиб офицер Нацгвардии
01.11.2017 17:59

На Донбассе погиб офицер Нацгвардии

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате подрыва на мине погиб офицер Национальной гвардии Украины Сергей Сиротенко. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

По полученным данным, трагедия произошла в среду, 1 ноября, около 11:30.

"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) майор Сергей Сиротенко получил повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще один боец получил осколочное ранение. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Стоит отметить, что Сергей Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года он находился на военной службе по контракту.

"Командование и личный состав Национальной гвардии скорбуте и выражают искренние соболезнования близким героя", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, боевики обстреляли из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия опорный пункт сил АТО близ Опытного. В результате обстрела погиб один украинский боец, еще один был ранен.

Теги материала: Донбасс, АТО, Нацгвардия, военнослужащий, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Запорожье военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца
Важное
В Запорожье военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца
Турецкий сухогруз затонул в Черном море: есть жертвы
Важное
Турецкий сухогруз затонул в Черном море: есть жертвы
Во Львовской области мужчина дважды попал под авто
Важное
Во Львовской области мужчина дважды попал под авто
В Николаевской области два человека погибли в результате пожара в жилом доме
Важное
В Николаевской области два человека погибли в результате пожара в жилом доме
Неизвестный открыл стрельбу в Дании, есть жертвы
Важное
Неизвестный открыл стрельбу в Дании, есть жертвы
Штаб АТО: За сутки погиб один украинский военный, пятеро были ранены
Важное
Штаб АТО: За сутки погиб один украинский военный, пятеро были ранены

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
Эксклюзив  Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
01.11.2017
Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017
Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика