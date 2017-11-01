На Донбассе погиб офицер Нацгвардии

MIGnews.com.ua

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в результате подрыва на мине погиб офицер Национальной гвардии Украины Сергей Сиротенко. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

По полученным данным, трагедия произошла в среду, 1 ноября, около 11:30.

"Во время выполнения боевого задания в районе Марьинки в результате подрыва на мине (по предварительным данным) майор Сергей Сиротенко получил повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще один боец получил осколочное ранение. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Стоит отметить, что Сергей Сиротенко был призван по мобилизации в феврале 2015 года. С июня 2016 года он находился на военной службе по контракту.

"Командование и личный состав Национальной гвардии скорбуте и выражают искренние соболезнования близким героя", - подчеркнули в пресс-службе.