В Запорожье военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца

MIGnews.com.ua

В Запорожье военнослужащий-контрактник во время чистки оружия случайно застрелил своего коллегу, пишет УНН .

По полученным данным, инцидент произошел в воинской части №3029 в понедельник, 30 октября, около 15:00.

"21-летний контрактник из Волынской области во время смены дежурства, перезаряжая оружие, случайно застрелил сослуживца из Киевской области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что погибшему бойцу было 23 года.

По факту происшествия проводится служебная проверка. Солдата, совершившего выстрел, задержали.