В Запорожье военнослужащий-контрактник случайно застрелил сослуживца

В Запорожье военнослужащий-контрактник во время чистки оружия случайно застрелил своего коллегу, пишет УНН.
По полученным данным, инцидент произошел в воинской части №3029 в понедельник, 30 октября, около 15:00.
"21-летний контрактник из Волынской области во время смены дежурства, перезаряжая оружие, случайно застрелил сослуживца из Киевской области", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что погибшему бойцу было 23 года.
По факту происшествия проводится служебная проверка. Солдата, совершившего выстрел, задержали.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ребенок в одном из городов Винницкой области случайно выстрелил в голову своему 10-летнему другу, играя с пневматическим оружием.