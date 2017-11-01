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В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП
01.11.2017 16:24

В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП  Видеорепортаж

Дорожно-транспортное происшествие парализовало движение на проспекте Победы в Киеве. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

"Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей Honda случилось сегодня днем на проспекте Победы возле парка КПИ. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

В то же время "Эспрессо" сообщает, что в результате аварии пострадали двое детей. Женщина-водитель, которая находилась в автомобиле Honda CR-V красного цвета, рассказала, что у нее произошла утечка охлаждающей жидкости через патрубок, который лопнул, из-за чего автомобиль остановился в третьей полосе.

"Женщина еще не успела выставить знак аварийной остановки, как в заднюю часть автомобиля врезалась другая Honda CR-V бордового цвета. От удара авто развернуло, из-за этого частично свободными остались две полосы и образовалась огромная пробка", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на пешеходов в Харькове.

Теги материала: Киев, ДТП, столкновение
Новости СМИ2
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