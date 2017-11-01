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Исполнитель теракта в Нью-Йорке был таксистом Uber
01.11.2017 14:47

Исполнитель теракта в Нью-Йорке был таксистом Uber

Террорист, который наехал на толпу людей и устроил стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке, оказался водителем сервиса такси Uber. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на компанию Uber Technologies Inc.

Представители компании рассказали, что Сайфулло Хабибулаевич Саипов прошел необходимую проверку перед тем, как был принят на работу.

Также у него не было криминального прошлого, только четыре нарушения правил дорожного движения.

Помимо этого, в компании указали, что закрыли Саипову доступ к приложению Uber после теракта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, граждане Украине не погибли и не пострадали в результате теракта, который произошел на Манхэттене в американском Нью-Йорке.

Напомним, что мужчина наехал на толпу людей, находясь за рулем фургона, на Манхэттене в Нью-Йорке.

Теги материала: США, Нью-Йорк, теракт, Uber, водитель
Новости СМИ2
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