Исполнитель теракта в Нью-Йорке был таксистом Uber

MIGnews.com.ua

Террорист, который наехал на толпу людей и устроил стрельбу на Манхэттене в Нью-Йорке, оказался водителем сервиса такси Uber. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на компанию Uber Technologies Inc.

Представители компании рассказали, что Сайфулло Хабибулаевич Саипов прошел необходимую проверку перед тем, как был принят на работу.

Также у него не было криминального прошлого, только четыре нарушения правил дорожного движения.

Помимо этого, в компании указали, что закрыли Саипову доступ к приложению Uber после теракта.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, граждане Украине не погибли и не пострадали в результате теракта, который произошел на Манхэттене в американском Нью-Йорке.