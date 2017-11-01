Неизвестные разгромили паб в Харькове, более 50 человек задержаны

MIGnews.com.ua

Группа неизвестных лиц устроила беспорядки в харьковском пабе "Стена" во вторник, 31 октября. Об этом сообщает SQ .

Инцидент произошел на улице Рымарская приблизительно в 23:00, когда люди ворвались в помещение и начали бить стекла, крушить все вокруг. Во время нападения в пабе находились около 20 человек, против которых также была направлена агрессия. Группа неизвестных состояла из 20-25 человек, часть из которых ворвалась в заведение, когда остальные били стекла на улице.

"Они ворвались, начали кричать что-то невразумительное, материться, кричать что-то вроде "Валите в свою Голландию!". Ребята, которые сидели с краю, и бармен схватили стулья и рекламный и щит и стали их отттеснять. А бармен крикнул: "Бегите в подсобные помещения", - рассказала одна из посетительниц.

Женщина добавила, что она вместе с подругами побежала в подвал, где собрались приблизительно десять посетительниц. Оттуда около 23:15 они вызвали скорую помощь и полицию. Позже в подвал спустилась представительница персонала, сообщив, что можно выходить.

В социальных сетях появилась информация о том, что нападавшие были футбольными фанатами. Также отмечается, что в момент происшествия в пабе находились несколько иностранцев, включая женщин. Возможно, люди являлись фанатами "Фейеноорда", все они вели себя спокойно.

Кроме того, в пресс-службе полиции сообщили, что в результате погрома в пабе разбиты четыре окна и повреждена обстановка внутри заведения.

Для выяснения обстоятельств конфликта в Шевченковский отдел полиции доставили 52 человека.

Также один из пользователей Facebook опубликовал фото и видео происшествия.