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Турецкий сухогруз затонул в Черном море: есть жертвы
01.11.2017 14:05

Турецкий сухогруз затонул в Черном море: есть жертвы

Сухогруз Bilal Bal из Турции затонул неподалеку от города Шиле, расположенного на черноморском побережье страны. Об этом сообщает Daily Sabah.

Отмечается, что на судне, следовавшем из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли с грузом железной руды, находился экипаж из 13 человек. Все они являются гражданами Турции.

Представители береговой охраны Турции приступили к поисково-спасательной операции, в рамках которой сначала нашли пустые шлюпки и спасательные жилеты. Позже они обнаружили тела четырех погибших членов экипажа.

Сухогруз Bilal Bal построили еще в 1974 году.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал в морском торговом порту "Южный" в Одесской области.

Теги материала: Черное море, сухогруз, смерть, экипаж
Новости СМИ2
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