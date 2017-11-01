Турецкий сухогруз затонул в Черном море: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Сухогруз Bilal Bal из Турции затонул неподалеку от города Шиле, расположенного на черноморском побережье страны. Об этом сообщает Daily Sabah .

Отмечается, что на судне, следовавшем из турецкого порта Гемлик на Мраморном море в черноморский порт Эригли с грузом железной руды, находился экипаж из 13 человек. Все они являются гражданами Турции.

Представители береговой охраны Турции приступили к поисково-спасательной операции, в рамках которой сначала нашли пустые шлюпки и спасательные жилеты. Позже они обнаружили тела четырех погибших членов экипажа.

Сухогруз Bilal Bal построили еще в 1974 году.