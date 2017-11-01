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В Харькове микроавтобус совершил наезд на пешеходов: есть жертвы
01.11.2017 13:59

В Харькове микроавтобус совершил наезд на пешеходов: есть жертвы

Микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на пешеходов в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел во вторник вечером, 31 октября. В результате аварии погибла женщина, еще один человек - 72-летний мужчина - был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

"В Харькове в результате аварии погибла женщина-пешеход. Еще одного пострадавшего - 72-летнего мужчину, госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что водитель микроавтобуса совершил наезд на семейную пару, которая пересекала дорогу в неположенном месте.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во Львовской области мужчина дважды попал под авто.

Теги материала: Харьков, ДТП, наезд, жертвы
Новости СМИ2
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