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Во Львовской области мужчина дважды попал под авто
01.11.2017 13:36

Во Львовской области мужчина дважды попал под авто

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По полученным данным, авария произошла на трассе Львов-Шегени во вторник, 31 октября.

"Водитель автомобиля Оpel сбил пешехода. От удара тело мужчины отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал маршрутный автобус БАЗ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз. Погибшим оказался 41-летний местный житель.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Харьковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с микроавтобусом со школьниками, пострадали девять человек.

Теги материала: ДТП, Львов, смерть, Национальная полиция
Новости СМИ2
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