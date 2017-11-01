Во Львовской области мужчина дважды попал под авто

MIGnews.com.ua

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По полученным данным, авария произошла на трассе Львов-Шегени во вторник, 31 октября.

"Водитель автомобиля Оpel сбил пешехода. От удара тело мужчины отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал маршрутный автобус БАЗ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов пытаются установить все обстоятельства ДТП, назначен ряд экспертиз. Погибшим оказался 41-летний местный житель.