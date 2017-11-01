В Крыму 1 тысяча человек осталась без газа из-за взрыва на газопроводе

Газопровод, расположенный около Алушты в оккупированном Крыму, был поврежден вечером во вторник, 31 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за инцидента приблизительно тысяча человек осталась без газа.
Представители "Национального антитеррористического комитета" не исключают возможность диверсии.
"Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра было найдено внешнее повреждение линии газопровода.
Также журналист Олег Крючков опубликовал фото столба пламени, которым сопровождался прорыв газопровода.
"Пять утра сегодня. Артековский газопровод", - подписал он снимки.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Китае произошел взрыв на газопроводе, в результате чего погибли как минимум пять человек, еще 89 были ранены.