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В Крыму 1 тысяча человек осталась без газа из-за взрыва на газопроводе
01.11.2017 12:53

В Крыму 1 тысяча человек осталась без газа из-за взрыва на газопроводе

Газопровод, расположенный около Алушты в оккупированном Крыму, был поврежден вечером во вторник, 31 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за инцидента приблизительно тысяча человек осталась без газа.

Представители "Национального антитеррористического комитета" не исключают возможность диверсии.

"Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра было найдено внешнее повреждение линии газопровода.

Также журналист Олег Крючков опубликовал фото столба пламени, которым сопровождался прорыв газопровода.

"Пять утра сегодня. Артековский газопровод", - подписал он снимки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Китае произошел взрыв на газопроводе, в результате чего погибли как минимум пять человек, еще 89 были ранены.

Теги материала: взрыв, Крым, газопровод, газ
Новости СМИ2
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