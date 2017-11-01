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В Николаевской области два человека погибли в результате пожара в жилом доме
01.11.2017 12:48

В Николаевской области два человека погибли в результате пожара в жилом доме

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"1 ноября в 06:43 в Службу спасения 101 поступила информация о пожаре жилого дома по адресу улица Мира поселок Сухой Еланец Новоодесского района. По прибытию подразделением 21 Государственной пожарно-спасательной части во время разведки найдены тела двух погибших человек (мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года рождения)", - говорится в сообщении

Стоит отметить, что пожар локализовали в 07:27. В 07:35 он был ликвидирован на площади 2 кв. м.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности во время курения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве на улице Демеевская загорелось помещение на станции технического обслуживания.

Теги материала: Николаев, пожар, смерть, ГСЧС
Новости СМИ2
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