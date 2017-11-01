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В одном из парков Киева повесился мужчина
01.11.2017 12:14

В одном из парков Киева повесился мужчина

Тело повешенного мужчины обнаружили в Уманском парке Соломенского района Киева, сообщают Стражи.Эспрессо.

По полученным данным, на вид погибшему около 30 лет.

"Перед самоубийством он почему-то снял сапоги. Повесился он на собственном ремне, спрыгнув с колеса", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте происшествия работали эксперты. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, подозреваемого в организации нападения на Татьяну Черновол криминального авторитета Олега Нетребко по прозвищу Нетрик повесили в камере СИЗО - тело без признаков жизни обнаружили 15 июня около 04:00.Однако позже эксперты заявили, что не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти.

Теги материала: Киев, парк, повешение
Новости СМИ2
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