В одном из парков Киева повесился мужчина

MIGnews.com.ua

Тело повешенного мужчины обнаружили в Уманском парке Соломенского района Киева, сообщают Стражи.Эспрессо .

По полученным данным, на вид погибшему около 30 лет.

"Перед самоубийством он почему-то снял сапоги. Повесился он на собственном ремне, спрыгнув с колеса", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на месте происшествия работали эксперты. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины.