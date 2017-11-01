В РФ заявили, что восстановили движение на границе с Крымом

MIGnews.com.ua

Движение на административной границе с Крымом восстановлено. Соответствующее заявление сделали в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России в Крыму, сообщают РИА Новости.

"Все пункты пропуска возобновили работу", - говорится в сообщении.

По полученным данным, работа пунктов пропуска на административной границе была приостановлена из-за технических неполадок. В настоящее время на оккупированном полуострове действуют три пункта пропуска: "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".