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В РФ заявили, что восстановили движение на границе с Крымом
01.11.2017 11:36

В РФ заявили, что восстановили движение на границе с Крымом

Движение на административной границе с Крымом восстановлено. Соответствующее заявление сделали в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России в Крыму, сообщают РИА Новости.

"Все пункты пропуска возобновили работу", - говорится в сообщении.

По полученным данным, работа пунктов пропуска на административной границе была приостановлена из-за технических неполадок. В настоящее время на оккупированном полуострове действуют три пункта пропуска: "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в оккупированном Крыму в ночь на среду, 1 ноября, перекрыли административную границу. Полностью было прекращено не только движение транспортных средств, но и пешеходов. Государственная пограничная служба Украины призвала граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок.

Теги материала: Крым, оккупация, граница, движение
Новости СМИ2
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