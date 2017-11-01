В РФ заявили, что восстановили движение на границе с Крымом

Движение на административной границе с Крымом восстановлено. Соответствующее заявление сделали в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России в Крыму, сообщают РИА Новости.
"Все пункты пропуска возобновили работу", - говорится в сообщении.
По полученным данным, работа пунктов пропуска на административной границе была приостановлена из-за технических неполадок. В настоящее время на оккупированном полуострове действуют три пункта пропуска: "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в оккупированном Крыму в ночь на среду, 1 ноября, перекрыли административную границу. Полностью было прекращено не только движение транспортных средств, но и пешеходов. Государственная пограничная служба Украины призвала граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок.