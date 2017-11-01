Неизвестный открыл стрельбу в Дании, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Неизвестный мужчина с повязкой на голове устроил стрельбу в столице Дании городе Копенгаген. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ранения. Правоохранители считают, что инцидент, который произошел на улице Тагенсвей, связан с криминальными "разборками".

Также стало известно, что один из пострадавших тяжело ранен, второй отделался легкими ранениями.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина наехал на толпу людей, находясь за рулем фургона, на Манхэттене в Нью-Йорке. Затем он покинул автомобиль, начал выкрикивать "Аллаху Акбар" и стрелять в людей из предмета, похожего на пистолет.