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Неизвестный открыл стрельбу в Дании, есть жертвы
01.11.2017 11:20

Неизвестный открыл стрельбу в Дании, есть жертвы

Неизвестный мужчина с повязкой на голове устроил стрельбу в столице Дании городе Копенгаген. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ранения. Правоохранители считают, что инцидент, который произошел на улице Тагенсвей, связан с криминальными "разборками".

Также стало известно, что один из пострадавших тяжело ранен, второй отделался легкими ранениями.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина наехал на толпу людей, находясь за рулем фургона, на Манхэттене в Нью-Йорке. Затем он покинул автомобиль, начал выкрикивать "Аллаху Акбар" и стрелять в людей из предмета, похожего на пистолет.

Напомним, что в понедельник, 30 октября, в Мексике четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям футбольного матча любительской лиги.

Теги материала: Дания, Копенгаген, стрельба, полиция, смерть
Новости СМИ2
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