Теракт на Манхэттене: Пес чудом спас известного американского певца

MIGnews.com.ua

Собака спасла знаменитого американского певца и актера Джоша Гробана от гибели в результате теракта, который произошел на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом актер сообщил на своей странице в Twitter.

"Я дрожу. Это тот угол, где я должен был пить кофе, но мой пес потащил меня в парк за 10 минут до выстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, граждане Украине не погибли и не пострадали в результате теракта, который произошел на Манхэттене в американском Нью-Йорке.