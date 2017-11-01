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Россия перекрыла движение на границе с оккупированным Крымом
01.11.2017 10:36

Россия перекрыла движение на границе с оккупированным Крымом

В оккупированном Крыму в ночь на среду, 1 ноября, перекрыли административную границу. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

По полученным данным, полностью было прекращено не только движение транспортных средств, но и пешеходов.

"Причины таких действий не известны, поскольку с полуострова людей также не пропускают", - отметили в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что из-за низкого пассажиро-транспортного потока скопления автомобилей и очередей граждан на границе по состоянию на 08:00 не было.

"В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пограничники Бердянского отряда задержали на границе с оккупированным Крымом гражданку Украины, которая находится в розыске

Теги материала: Крым, оккупация, граница, Россия, Госпогранслужба
Новости СМИ2
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