ОБСЕ: Наблюдатели обнаружили новые позиции танков "ДНР"

MIGnews.com.ua

Наблюдатели Cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили в Донецкой области несколько десятков танков боевиков. Речь об этом идет в отчете миссии.

"За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения, члены патруля СММ видели 45-50 танков Т-72, стоявших на огороженной территории заброшенного промышленного комплекса к юго-западу от села Мануйловка, что в 65 км к востоку от Донецка", - сообщили в ОБСЕ.

По полученным данным, СММ вновь поехали к месту хранения вооружения боевиков, которое находится за пределами линий отвода, и не увидели там восемь танков - три Т-64 и пять Т-72.

В СММ подчеркнули, что представитель так называемой Донецкой народной республики, который находился на месте хранения, задержал патруль на 35 минут.

Также наблюдатели заявили, что не смогли попасть ко второму постоянному месту хранения вооружения в оккупированном районе, поскольку там никого не было.