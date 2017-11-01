Стало известно, есть ли украинцы среди жертв теракта на Манхэттене

MIGnews.com.ua

Граждане Украине не погибли и не пострадали в результате теракта, который произошел на Манхэттене в американском Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

"Шокированы трагедией, которая унесла 8 жизней сегодня вечером в Нью-Йорке. Специальные службы США сейчас устанавливают, был ли это теракт. Наши искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время посольство Украины в Соединенных Штатах Америки и Генеральное консульство Украины в Нью-Йорке находятся на связи с представителями правоохранительных органов города.