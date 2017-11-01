Трамп отреагировал на теракт в Нью-Йорке

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате которого погибли как минимум восемь человек. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

Трамп осудил нападение, назвав мужчину "очень больным и невменяемым человеком.

"В Нью-Йорке, похоже, еще одна атака очень больного и невменяемого человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент добавил, что сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за инцидентом.