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Трамп отреагировал на теракт в Нью-Йорке
01.11.2017 09:18

Трамп отреагировал на теракт в Нью-Йорке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате которого погибли как минимум восемь человек. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

Трамп осудил нападение, назвав мужчину "очень больным и невменяемым человеком.

"В Нью-Йорке, похоже, еще одна атака очень больного и невменяемого человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент добавил, что сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за инцидентом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина наехал на толпу людей, находясь за рулем фургона, на Манхэттене в Нью-Йорке. Сотрудники полиции ранили мужчину в живот, после чего его доставили в ближайший госпиталь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что доказательств того, что атака являлась частью большего плана, нет.

Теги материала: США, Нью-Йорк, теракт, стрельба, наезд, Дональд Трамп
Новости СМИ2
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