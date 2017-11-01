Трамп отреагировал на теракт в Нью-Йорке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал теракт на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате которого погибли как минимум восемь человек. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.
Трамп осудил нападение, назвав мужчину "очень больным и невменяемым человеком.
"В Нью-Йорке, похоже, еще одна атака очень больного и невменяемого человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент добавил, что сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за инцидентом.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мужчина наехал на толпу людей, находясь за рулем фургона, на Манхэттене в Нью-Йорке. Сотрудники полиции ранили мужчину в живот, после чего его доставили в ближайший госпиталь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что доказательств того, что атака являлась частью большего плана, нет.