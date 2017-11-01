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В Нью-Йорке водитель фургона наехал на людей и устроил стрельбу, есть жертвы
01.11.2017 08:33

В Нью-Йорке водитель фургона наехал на людей и устроил стрельбу, есть жертвы  Фоторепортаж

Мужчина наехал на толпу людей, находясь за рулем фургона, на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще десятки пострадали. Представители пожарного департамента отметили, что 11 человек были госпитализированы в больницы.

Инцидент произошел, когда водитель арендованного фургона Home Depot выехал на велосипедную дорожку возле Всемирного торгового центра, проехал несколько кварталов, сбил людей возле Старшей Школы Стайвезант на углу Чеймберс стрит и врезался в школьный автобус. Затем он покинул автомобиль, начал выкрикивать "Аллаху Акбар" и стрелять в людей из предмета, похожего на пистолет.

Позже появилась информация о том, что нападавший имел при себе пейнтбольное и пневматическое ружья.

Сотрудники полиции ранили мужчину в живот, после чего его доставили в ближайший госпиталь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что доказательств того, что атака являлась частью большего плана, нет.

Также представитель полиции не подтвердил информацию о том, что нападавший кричал "Аллаху Акбар", однако отметил, что его высказывания на месте происшествия согласуются с тем, что это был теракт.

Помимо этого, выяснилось, что неизвестным оказался мужчина в возрасте 29 дет, который приехал в Соединенные штаты Америки в 2010 году. Он является уроженцем Узбекистана по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 30 октября, в Мексике четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям футбольного матча любительской лиги.

Теги материала: США, Нью-Йорк, Манхэттен, теракт, наезд, стрельба, полиция, фото
Новости СМИ2
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